Tunisie – Septembre 2025 : un mois plus chaud que la normale et des pluies en forte baisse

En septembre 2025, la Tunisie a connu un mois sensiblement plus chaud que la normale, selon le bulletin climatique mensuel de l’Institut National de la Météorologie (INM). La température moyenne nationale a atteint 26,7 °C, soit un écart de +1 °C par rapport à la moyenne de référence (25,7 °C), classant ce mois au 7ᵉ rang des mois de septembre les plus chauds depuis 1950. Les maximales ont oscillé entre 28 °C à Thala et 36 °C à Tozeur, tandis que les minimales se sont situées entre 16,4 °C et 24,5 °C. Malgré quelques épisodes pluvieux marqués à partir du 22 septembre, notamment à Tabarka et Jendouba, la pluviométrie globale a été déficitaire de 40 % à l’échelle nationale. Le nord a enregistré 75 % de sa moyenne habituelle, le centre 49 %, et le sud seulement 45 %. Par ailleurs, de fortes rafales de vent ont été observées, atteignant jusqu’à 93,6 km/h à Djerba, témoignant d’un mois contrasté entre chaleur persistante et perturbations ponctuelles.