La Tunisie, premier producteur mondial d’huile d’olive biologique

La Tunisie confirme son statut de puissance oléicole mondiale en se classant premier producteur d’huile d’olive biologique et deuxième producteur mondial derrière l’Espagne. Selon Saliha Boubakri, représentante de la Direction de la production agricole, le pays contribue à hauteur de 6,5 % de la production mondiale d’huile d’olive.

Le secteur occupe une place prépondérante dans l’agriculture tunisienne, couvrant 60 % des exploitations avec plus de 120 millions d’oliviers répartis sur plus de 2 millions d’hectares. Véritable pilier économique et social, la filière oléicole emploie près de 20 % de la main-d’œuvre nationale et génère en moyenne 200 000 tonnes d’exportations par an, représentant des recettes avoisinant 2,18 milliards de dinars.

Cette performance confirme non seulement le savoir-faire ancestral tunisien dans la culture de l’olivier, mais aussi la montée en puissance du pays sur les marchés internationaux grâce à la qualité et à la certification biologique de son huile d’olive.