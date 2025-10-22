Démantèlement d’un réseau international de trafic de stupéfiants entre la Libye et la Tunisie

La brigade centrale anti-stupéfiants de la section des recherches de la Garde nationale à Laouina a mis fin aux activités d’un réseau criminel opérant entre la Libye et la Tunisie. Cinq individus ont été arrêtés dans les gouvernorats de Sousse et Kairouan, lors d’une opération ayant permis la saisie d’un kilogramme de cocaïne.

Les forces de l’ordre ont également saisi un camion 4×4, un véhicule, deux motos, ainsi qu’une somme d’environ 20 000 dinars, fruit du trafic de drogue. Une importante quantité de cigarettes de contrebande et 35 comprimés de stupéfiants ont par ailleurs été retrouvés.

Le Parquet de première instance de Sousse 1 a ordonné l’ouverture des procédures légales nécessaires à l’encontre des suspects, qui seront poursuivis conformément à la loi.