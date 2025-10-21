Tunisie : Météo du mardi 21 octobre 2025

Le temps sera,mardi, partiellement nuageux sur la plupart des régions à progressivement densément nuageux à la fin de la nuit sur les régions de l’extrême Nord avec des pluies faibles, selon les prévisions de l’Institut Nationla de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sere agitée dans le Nord et peu agitée à houleuse dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises généralement entre 26 et 31 degrés et seront aux alentours de 34 degrés à l’extrême Sud- Est, selon la même source.