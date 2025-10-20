Pollution à Gabès : il faudrait 150 ans pour restaurer le golfe, selon un expert

L’expert en développement et en ressources hydriques, Hussein Rahili, a affirmé que la réhabilitation du golfe de Gabès, gravement touché par la pollution chimique provenant du Groupe Chimique Tunisien, pourrait nécessiter près de 150 ans.

Selon lui, le complexe industriel déverse chaque jour environ 14 000 tonnes de polluants dans le golfe, alors que la mer Méditerranée ne se renouvelle naturellement qu’une fois tous les cent ans. Rahili a souligné l’urgence d’une décision politique courageuse pour engager un plan d’action progressif visant à réduire la pollution. Il a également mis en avant la complexité de la situation, liée à la fois à l’importance économique du complexe et à ses impacts environnementaux et sanitaires dramatiques.

Le site compte treize unités produisant du phosphogypse, dont le démantèlement d’une seule coûterait près de cinq milliards de dinars, un montant que la situation financière actuelle du groupe ne permet pas d’assumer. D’où la nécessité, selon l’expert, d’investir rapidement dans des technologies propres pour limiter les dégâts et amorcer la restauration du littoral gabésien.