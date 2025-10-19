Tunisie : Prévisions météo pour dimanche 19 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du dimanche 19 octobre 2025 sera marquée par un temps nuageux, avec des pluies éparses attendues sur le nord du pays. Ces précipitations s’étendront progressivement vers les régions ouest du Centre, puis toucheront le Sud-Est, où elles pourraient prendre un caractère orageux par moments.

Le ciel restera partiellement nuageux sur le reste des régions.

Les températures connaîtront une baisse relative, annonçant un rafraîchissement du climat automnal.

Le vent, soufflant du secteur nord, sera relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs.

Quant à la mer, elle sera peu agitée au nord mais houleuse sur les autres côtes.