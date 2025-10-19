Tunisie : Des mineurs ont été exploités lors des manifestations de Gabès

Le porte-parole officiel de la direction générale de la Garde nationale, le colonel-major, Houssem Eddine Jebabli, a déclaré, samedi soir, que des mineurs ont été exploités dans le dessein d’exacerber la situation dans le gouvernorat de Gabès.

Depuis quelques jours, la région de Gabès est en proie à un mouvement contestataire sur fond d’appel de la population locale à démanteler les unités industrielles polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT).

Intervenant au journal télévisé de la chaîne Wataniyya1, le colonel-major Jebabli a indiqué que ces mineurs ont reçu des sommes d’argent ainsi que des stupéfiants, exhortant les parents à faire preuve de vigilance et à veiller à ne pas laisser leurs enfants se faire entraîner dans des actes criminels ou se faire manipuler par des groupes criminels dans le but de participer à des agressions portant atteinte à la sécurité publique.

Le porte-parole de la Garde nationale a par ailleurs souligné que la garantie d’un environnement sain est un droit légitime pour les citoyens de Gabès, rappelant à ce titre les instructions données par le président de la République, Kais Saïed, afin de dépêcher une équipe conjointe issue des départements de l’industrie et de l’environnement pour enquêter sur la situation dans la région.

Il a indiqué que la détérioration de la situation environnementale à Gabès n’est pas un fait nouveau, ajoutant que la sous-direction de la Garde nationale avait diligenté depuis 2022 plusieurs enquêtes visant des responsables opérant au sein du GCT.

Toujours dans le cadre de son intervention, Jebabli a souligné que les efforts actuels visent à identifier des solutions radicales à la situation environnementale dans la région, rappelant la rencontre tenue, aujourd’hui, entre le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé par le président de la République et l’ambassadeur de Chine en Tunisie.

Pour rappel, cette réunion a été consacrée à l’examen du dossier de la réhabilitation des unités de production du groupe chimique de Chott Salem à Gabès, du traitement des émissions et des fuites gaz toxique y provenant ainsi que des moyens permettant d’éliminer les différentes sources de pollution environnementale dans la région.