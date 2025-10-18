Crise environnementale à Gabès : Saïed promet des mesures urgentes et une stratégie nationale

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, 17 octobre courant, au palais de Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala et le président du Conseil national des districts et des régions (CNRD), Imed Derbali.

Selon un communiqué, la rencontre a porté sur plusieurs dossiers, dont notamment, la politique sociale de l’État et le projet de loi de la finances de 2026 qui vient d’être soumis aux deux chambres du parlement.

La situation environnementale dans la ville de Gabès a été également largement débattue lors de cette réunion.

Dans ce contexte, le chef de l’État a affirmé qu’il suit de près l’évolution de la situation, soulignant que celle-ci ne peut être traitée selon des approches classiques et que le travail est en cours afin de trouver des solutions “urgentes” et “immédiates” à la pollution, en attendant de mettre sur pied une stratégie globale ciblant la région de Gabès et l’ensemble des régions du pays.

Le président de la République a par ailleurs saisi l’occasion pour rendre hommage aux habitants de Gabès et à l’ensemble des Tunisiens pour la conscience élevée dont ils ont fait preuve, citant en exemple l’initiative audacieuse d’une femme originaire de la ville de Gabès qui est intervenue auprès d’une foule de manifestants pour les exhorter à débloquer les routes où il manifestaient entre Ain Salem, Sidi Boulbeba et Chentch.

Il a, à ce propos, appelé les citoyens à se tenir aux côtés des forces de sécurité pour faire front commun face à ceux qui s’évertuent à récupérer la situation environnementale catastrophique à Gabès à des fins personnelles et bien connues.

Le chef de l’État a par ailleurs souligné que la Tunisie a réussi à relever d’innombrable défis, réaffirmant la détermination inflexible à aller de l’avant en misant sur les capacités nationales, les choix purement nationaux ainsi que sur les acquis engrangés dont les chiffres en sont la meilleure illustration.

Tout en fustigeant les manoeuvres orchestrées par des comploteurs “dans l’impasse” et “à la solde de l’étranger” à qui n’en déplaisent les réussites accomplies, le président Saïed a souligné que le peuple tunisien sera certes au rendez-vous avec l’histoire et qu’il poursuivra le chemin qu’il a choisi jusqu’à la libération définitive.