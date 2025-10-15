Israël rouvre le passage de Rafah et autorise l’entrée de 600 camions d’aide à Gaza

Les médias israéliens ont rapporté ce mercredi que les autorités d’occupation ont décidé de rouvrir le poste-frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte afin de permettre l’entrée d’environ 600 camions d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Cette décision intervient après la restitution des dépouilles de quatre prisonniers israéliens. Selon la même source, le gouvernement a renoncé à des mesures punitives initialement envisagées contre le mouvement Hamas, qui prévoyaient de réduire de moitié le nombre de camions autorisés à entrer dans le territoire. La veille, Israël avait pourtant annoncé la fermeture du passage en représailles au refus présumé du Hamas de restituer les corps de tous les prisonniers israéliens.

Finalement, sous la recommandation de l’appareil sécuritaire, la direction politique a opté pour une réouverture partielle du point de passage afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers la population gazaouie.