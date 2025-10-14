Prostitution clandestine à Sousse : trois femmes et deux hommes arrêtés dans des centres de massage

À Sousse, une opération de la police a conduit, ce mardi 14 octobre 2025, à l’arrestation de trois jeunes femmes et de deux hommes dans deux centres de massage situés à Khzema, soupçonnés d’être des établissements de prostitution déguisés.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, l’intervention a eu lieu après la réception d’informations indiquant que deux femmes géraient ces lieux pour la pratique du commerce sexuel clandestin, recrutant leurs clients via les réseaux sociaux. Lors de la perquisition, des sommes d’argent issues de cette activité ont été saisies, ainsi que des vidéos compromettantes retrouvées sur les téléphones des suspectes.

Ces dernières ont reconnu avoir réalisé ces vidéos dans le but d’attirer et de séduire des clients. Tous les individus interpellés ont été placés en garde à vue pour prostitution clandestine et participation à son exercice.