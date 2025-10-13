Taux de change du dinar tunisien : légère hausse face à l’euro, recul face au dollar

Le dinar tunisien poursuit ses variations face aux principales devises étrangères, selon les derniers indicateurs publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT). En date du 10 octobre 2025, la monnaie nationale a affiché une légère appréciation face à l’euro, passant de 3,4139 à 3,4121 dinars pour un euro, tout en enregistrant une légère dépréciation face au dollar américain, dont le taux est passé de 2,9392 à 2,9474 dinars.

À l’échelle internationale, le taux de change de l’euro face au dollar (EUR/USD) a évolué de 1,1564 à 1,1619 selon les données de Bloomberg. Parmi les autres devises, un euro s’échangeait à 3,4121 dinars, un dollar américain à 2,9474 dinars, une livre sterling à 3,9116 dinars et un franc suisse à 3,6559 dinars. Ces fluctuations, bien que modérées, restent suivies de près par les opérateurs économiques et les investisseurs, dans un contexte marqué par une volatilité accrue des marchés mondiaux.