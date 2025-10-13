Flottille de la Liberté : Arrivée en Tunisie de l’activiste Ali Kniss

L’activiste tunisien Ali Kniss, membre de la Flottille de la Liberté pour briser le blocus de Gaza est arrivé lundi à Tunis, en provenance de la Jordanie après son extradition dimanche par les autorités sionistes.

Dans une déclaration de presse à l’aéroport Tunis Carthage, il a appelé à la nécessité de se focaliser sur ce qui se passe à Gaza.

Nous devons continuer à soutenir Gaza et la résistance, a-t-il souligné, rappelant que plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 400 enfants croupissent dans les prisons israéliennes.

Des forces de l’armée d’occupation ont enlevé, le 8 octobre courant, Ali Kniss et autres militants dans les eaux internationales, alors qu’ils se trouvaient à bord du navire “Al-Dhamir” (La Conscience), participant à la Flottille de la Liberté, qui tentait d’ouvrir un couloir maritime vers la bande de Gaza assiégée.

Kniss a été expulsé hier dimanche vers la Jordanie via le poste-frontière d’Al-Karama, où un représentant de la diplomatie tunisienne l’a accueilli. Il s’est ensuite rendu dans un hôpital pour effectuer les examens nécessaires avant son retour en Tunisie.