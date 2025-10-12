Tunisie : saisie de plus de 11 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Les équipes de contrôle relevant de l’Autorité nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ont mené, au cours de la dernière semaine, plusieurs campagnes de terrain qui ont abouti à la saisie d’environ 11 tonnes et 330 kilogrammes de denrées alimentaires impropres à la consommation dans plusieurs gouvernorats du pays.

Ces opérations ont permis d’intercepter diverses catégories de produits, notamment des viandes, des légumes, des fruits et des préparations alimentaires, conservés ou transportés dans des conditions ne respectant pas les normes de sécurité sanitaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’Autorité pour protéger la santé des consommateurs et garantir la conformité des produits alimentaires mis sur le marché tunisien.