Bou Salem : une femme emportée par les crues, les recherches se poursuivent

Les équipes de la protection civile du gouvernorat de Jendouba poursuivent leurs opérations de recherche pour retrouver une femme quinquagénaire emportée par les crues, dimanche soir, dans la région de Koudia Oued Zira, relevant de la délégation de Bou Salem.

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la zone ont provoqué le débordement de plusieurs oueds, entraînant la disparition de la femme alors qu’elle faisait paître son troupeau de moutons, également emporté par les eaux.

Les recherches se déroulent dans des conditions météorologiques difficiles, marquées par la persistance de la pluie et la montée du niveau des eaux.