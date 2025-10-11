Tunis : un avocat renommé poursuivi pour blanchiment d’argent et corruption

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé d’inculper un avocat de renom pour blanchiment d’argent en bande organisée.

Selon des informations rapportées par Diwan FM, l’homme de loi aurait utilisé sa position professionnelle pour ouvrir des comptes à l’étranger et transférer des fonds sans l’autorisation de la Banque centrale.

Par ailleurs, la même juridiction a ordonné son renvoi devant la chambre criminelle spécialisée du tribunal de première instance de Tunis, où il devra répondre d’accusations de corruption financière et administrative.