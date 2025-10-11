Qualifications Coupe du monde 2026 : le Sénégal solide leader du groupe B après sa large victoire (5-0)

Le point sur le groupe B des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués vendredi:

Vendredi 10 octobre

Soudan – Mauritanie 0 – 0

Soudan du Sud – Sénégal 0 – 5

Togo – RD Congo 0 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Sénégal 21 9 6 3 0 18 3 15

2. RD Congo 19 9 6 1 2 14 6 8

3. Soudan 13 9 3 4 2 8 5 3

4. Togo 7 9 1 4 4 5 10 -5

5. Mauritanie 7 9 1 4 4 4 9 -5

6. Soudan du Sud 4 9 0 4 5 3 19 -16

Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):

13/10 (15h00): Soudan du Sud – Togo

14/10 (21h00): RD Congo – Soudan

14/10 (21h00): Sénégal – Mauritanie

NDLR: Les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont directement

qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés

pour les barrages.