Coupe du monde 2026-Groupe C : classement et résultats des qualifications africaines

Le point sur le groupe C des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués vendredi:
Vendredi 10 octobre
Lesotho – Nigeria 1 – 2
Zimbabwe – Afrique du Sud 0 – 0
Rwanda – Bénin 0 – 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Afrique du Sud 18 9 5 3 1 14 6 8
2. Bénin 17 9 5 2 2 12 7 5
3. Nigeria 14 9 3 5 1 11 8 3
4. Rwanda 11 9 3 2 4 5 6 -1
5. Lesotho 6 9 1 3 5 5 14 -9
6. Zimbabwe 5 9 0 5 4 5 11 -6
Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):
13/10 (18h00): Lesotho – Zimbabwe
14/10 (18h00): Afrique du Sud – Rwanda
14/10 (18h00): Nigeria – Bénin
NDLR: Les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont directement
qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés
pour les barrages.