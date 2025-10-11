Coupe du monde 2026-Groupe C : classement et résultats des qualifications africaines

Le point sur le groupe C des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués vendredi:

Vendredi 10 octobre

Lesotho – Nigeria 1 – 2

Zimbabwe – Afrique du Sud 0 – 0

Rwanda – Bénin 0 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Afrique du Sud 18 9 5 3 1 14 6 8

2. Bénin 17 9 5 2 2 12 7 5

3. Nigeria 14 9 3 5 1 11 8 3

4. Rwanda 11 9 3 2 4 5 6 -1

5. Lesotho 6 9 1 3 5 5 14 -9

6. Zimbabwe 5 9 0 5 4 5 11 -6

Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):

13/10 (18h00): Lesotho – Zimbabwe

14/10 (18h00): Afrique du Sud – Rwanda

14/10 (18h00): Nigeria – Bénin

NDLR: Les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont directement

qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés

pour les barrages.