Colère à Gabès : routes coupées et pneus en feu pour dénoncer la pollution

Des mouvements de protestation ont éclaté de nouveau dans plusieurs zones du gouvernorat de Gabès, dans la nuit du samedi 11 octobre 2025, notamment à Chott Essalem, au carrefour d’Aïn Essalem et dans le quartier Mohamed Ali.

Les manifestants ont allumé des pneus et bloqué certaines routes, exprimant leur colère face à la persistance de la pollution industrielle qui affecte gravement leur région.

Ils ont appelé les autorités à intervenir d’urgence pour démanteler les unités industrielles jugées responsables de cette situation, réaffirmant leur droit à vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé publique.