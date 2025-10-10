Tunisie : Météo du vendredi 10 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour ce vendredi 10 octobre 2025, les températures resteront globalement stables, oscillant entre 19 et 29 °C dans les régions du nord et du centre, avec une légère hausse attendue dans le sud.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Au cours de l’après-midi, les nuages s’épaissiront progressivement sur les zones ouest du nord et du centre, donnant lieu à des pluies locales, parfois orageuses.

Le vent soufflera de secteur est, relativement fort près des côtes et dans le sud, et faible à modéré ailleurs. La mer sera peu agitée, devenant progressivement agitée sur l’ensemble du littoral.