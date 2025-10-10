Kairouan : plusieurs ouvrières victimes d’une fuite de gaz dans une usine

À Kairouan, plusieurs ouvrières d’une usine située dans la zone industrielle ont été victimes de malaises dus à une fuite de gaz survenue lors de travaux de maintenance d’un équipement.

Alertés, les services de secours sont rapidement intervenus pour évacuer les employées et les transporter à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Heureusement, leur état de santé s’est stabilisé peu après, leur permettant de quitter l’établissement hospitalier.

Selon les premières informations relayées par Diwan FM, une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine exacte de cette fuite et prévenir tout incident similaire à l’avenir.