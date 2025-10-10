Hausse record des noisettes en Tunisie : le kilo atteint 75 dinars

Les prix de la noisette connaissent actuellement une envolée spectaculaire sur les marchés tunisiens, avec une hausse estimée entre 40 et 50 %. Le kilo de noisettes entières, qui se vendait autour de 40 dinars, atteint désormais 60 dinars, tandis que la noisette décortiquée dépasse parfois les 70 dinars.

Cette flambée, qui devrait bientôt se répercuter sur les prix du zrir, des pâtisseries et des pâtes à tartiner, trouve son origine en Turquie, principal producteur mondial assurant près de 70 % de l’offre globale. Le pays fait face à une baisse historique de production, due à une vague de gel dévastatrice survenue au printemps 2025 dans les régions de la mer Noire, où les températures ont chuté sous les −10 °C. Dans certaines zones, les pertes ont dépassé 70 %. Pour soutenir les agriculteurs, le gouvernement turc a relevé le prix officiel d’achat des noisettes de plus de 50 %, accentuant la pression sur les marchés internationaux.

En conséquence, la Tunisie, dépendante des importations, subit de plein fouet cette crise d’approvisionnement, tandis que les professionnels du secteur craignent une hausse prolongée des coûts jusqu’à la prochaine récolte.