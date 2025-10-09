Football – Ligue 2 – 4e journée : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 4e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, prévue les 11 et 12 octobre courant (tous les matches à 15h30):

POULE A

– Samedi 11 octobre

A Mégrine:

AS Mégrine – CS Chebba Akram Naïli

Au Kram:

CSH Lif – US Boussalem Achraf Haraketi

A Menzel Bourguiba:

SAM Bourguiba – Sfax RS Mohamed Ali Karouia

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – SC Ben Arous Ahmed Dhaouedi

A Sfax 2 mars:

OC Kerkennah – CS Msaken Seifeddine Ouertani

A Tataouine:

US Tataouine – AS Agareb Mohamed Ksia

– Dimanche 12 octobre

A Mahdia:

EM Mahdia – BS Bouhajla Iheb Ben Kilani

Classement: Pts J

1. CS Chebba 7 3

2. US Tataouine 7 3

3. CS Hammam-Lif 6 3

4. BS Bouhajla 6 3

5. CS Msaken 6 3

6. EM Mahdia 5 3

7. SC Ben Arous 4 3

8. AS Agareb 4 3

9. SAM Bourguiba 3 3

10. AS Mégrine 3 3

11. CSH Sousse 2 3

12. US Bousalem 2 3

13. RS Sfax 1 3

14. CO Kerkennah 1 3

POULE B

– Dimanche 12 octobre

A l’Ariana:

AS Ariana – AS Jelma Montassar Belarbi

A Korba:

CS Korba – SC Moknine Yassine Hameni

A Jendouba:

Jendouba Sport – S. Gabésien Fraj Abdellaoui

A Ksour Essef:

US Ksour Essef – CS Redaief Rayen Boukhchina

A Sidi Bouzid:

O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier Raed Jouirou

A Bouchemma:

ES Bouchemma – AS Kasserine Walid Hedhli

A Gafsa:

EGS Gafsa – Kalaa Sport Ridha Chouihi

Classement: Pts J

1. Kalaa Sport 7 3

2. SC Moknine 5 3

3. S Gabésien 5 3

4. AS Sakiet Edaier 5 3

5. CS Redaief 5 3

6. EGS Gafsa 5 3

7. US Ksour Essef 4 3

8. AS Kasserine 4 3

9. AS Ariana 4 3

10. ES Bouchemma 3 3

11. Jendouba sport 3 3

12. AS Jelma 1 3

13. CS Korba 1 3

14. O Sidi Bouzid 0 3