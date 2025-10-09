Football – Ligue 2 – 4e journée : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres de la 4e journée du Championnat de la Ligue 2 de football professionnel, prévue les 11 et 12 octobre courant (tous les matches à 15h30):
POULE A
– Samedi 11 octobre
A Mégrine:
AS Mégrine – CS Chebba Akram Naïli
Au Kram:
CSH Lif – US Boussalem Achraf Haraketi
A Menzel Bourguiba:
SAM Bourguiba – Sfax RS Mohamed Ali Karouia
A Hammam-Sousse:
ESH Sousse – SC Ben Arous Ahmed Dhaouedi
A Sfax 2 mars:
OC Kerkennah – CS Msaken Seifeddine Ouertani
A Tataouine:
US Tataouine – AS Agareb Mohamed Ksia
– Dimanche 12 octobre
A Mahdia:
EM Mahdia – BS Bouhajla Iheb Ben Kilani
Classement: Pts J
1. CS Chebba 7 3
2. US Tataouine 7 3
3. CS Hammam-Lif 6 3
4. BS Bouhajla 6 3
5. CS Msaken 6 3
6. EM Mahdia 5 3
7. SC Ben Arous 4 3
8. AS Agareb 4 3
9. SAM Bourguiba 3 3
10. AS Mégrine 3 3
11. CSH Sousse 2 3
12. US Bousalem 2 3
13. RS Sfax 1 3
14. CO Kerkennah 1 3
POULE B
– Dimanche 12 octobre
A l’Ariana:
AS Ariana – AS Jelma Montassar Belarbi
A Korba:
CS Korba – SC Moknine Yassine Hameni
A Jendouba:
Jendouba Sport – S. Gabésien Fraj Abdellaoui
A Ksour Essef:
US Ksour Essef – CS Redaief Rayen Boukhchina
A Sidi Bouzid:
O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier Raed Jouirou
A Bouchemma:
ES Bouchemma – AS Kasserine Walid Hedhli
A Gafsa:
EGS Gafsa – Kalaa Sport Ridha Chouihi
Classement: Pts J
1. Kalaa Sport 7 3
2. SC Moknine 5 3
3. S Gabésien 5 3
4. AS Sakiet Edaier 5 3
5. CS Redaief 5 3
6. EGS Gafsa 5 3
7. US Ksour Essef 4 3
8. AS Kasserine 4 3
9. AS Ariana 4 3
10. ES Bouchemma 3 3
11. Jendouba sport 3 3
12. AS Jelma 1 3
13. CS Korba 1 3
14. O Sidi Bouzid 0 3