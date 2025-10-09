Avi Benayahu : Israël n’accueillera pas les milices ayant combattu le Hamas, chacun doit assumer ses choix

Le général de réserve Avi Benayahu, ancien porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que les milices ayant collaboré avec les forces israéliennes dans la bande de Gaza ne seraient pas autorisées à entrer en Israël et devront faire face à leur sort seules.

Il a souligné que l’armée israélienne n’avait contraint personne à combattre le Hamas et que ces groupes devaient désormais assumer les conséquences de leurs choix. Par ailleurs, le quotidien Israel Hayom rapporte que l’armée israélienne a rejeté une proposition des services de renseignement intérieur visant à évacuer les membres des forces dites « Abou Shabab » vers des camps situés à l’intérieur du territoire occupé, afin d’assurer leur protection après la fin probable du conflit.