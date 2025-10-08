Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement de 73 administrateurs relevant du corps administratif commun des administrations publiques.

Les postes sont répartis comme suit : 43 pour la spécialité droit et 30 pour la spécialité sciences économiques.

Les candidats souhaitant participer à ce concours doivent être titulaires d’une licence nationale ou d’une maîtrise dans l’un des domaines précités.

Le ministère a fixé la période d’inscription en ligne du 16 octobre au 14 novembre 2025.