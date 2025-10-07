Inflation en Tunisie : la baisse des chiffres ne reflète pas la réalité du quotidien

En Tunisie, malgré un léger repli du taux d’inflation, le pouvoir d’achat des ménages demeure fortement sous pression. Comme l’a expliqué Elyes Asmi, directeur central des statistiques de la conjoncture et des études économiques à l’Institut national de la statistique (INS), lors de son passage sur Mosaïque FM le 7 octobre 2025, cette baisse reste surtout statistique et ne reflète pas toujours la réalité vécue par les citoyens.

Le taux d’inflation annoncé chaque mois correspond en effet à une moyenne nationale, qui ne traduit pas les disparités entre les profils de consommation. Tandis que certains foyers consacrent une part importante de leur budget à l’alimentation, d’autres sont davantage affectés par les coûts de l’éducation, du transport ou de l’énergie. Pour établir ces indicateurs, l’INS procède à plus de 120 000 relevés mensuels de prix sur l’ensemble du territoire, couvrant divers secteurs.

Les prix stables sont observés chaque mois, tandis que ceux sujets à de fortes fluctuations, comme les fruits et légumes, font l’objet d’un suivi quotidien. Les agents de l’institut, équipés de tablettes et d’un système d’alerte automatisé, veillent à la fiabilité des données avant d’élaborer le calcul final du niveau général des prix.