Siliana : examen des dossiers de 1000 enfants pour une admission gratuite en jardins d’enfants

Le commissariat régional de la famille et de l’enfance au gouvernorat de Siliana est en train d’examiner les dossiers d’admission d’environ 1000 enfants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu dans les jardins d’enfants et ce dans le cadre du programme de développement de la petite enfance “Notre jardin d’enfants dans notre quartier (Raoudhatouna fi Houmetna)” .

Les frais d’inscription des bénéficiaires dans les jardins d’enfants de la région seront pris en charge par le ministère de tutelle, a précisé à l’Agence TAP Aida Nasr, commissaire régionale de la famille et de l’enfance à Siliana.

Concernant le programme d’intégration des enfants autistes, la même source a souligné que 52 dossiers seront bientôt examinés, rappelant que 38 enfants autistes dans la région ont été intégrés au cours de la dernière année scolaire.