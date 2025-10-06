Sébastien Lecornu démissionne après 24h : la France sans gouvernement

La démission fulgurante de Sébastien Lecornu, moins de 24 heures après la formation de son gouvernement, marque un événement historique dans la vie politique française.

Jamais un exécutif n’aura tenu aussi peu de temps sous la Ve République. Cette crise de régime sans précédent laisse la France sans gouvernement effectif et survient à un moment critique pour la Nouvelle-Calédonie, déjà fragilisée par les tensions politiques internes.

Dans ce contexte, les Calédoniens doivent rester unis et solidaires, au-delà des clivages partisans, afin d’éviter de reproduire le spectacle d’instabilité et de désordre qui secoue aujourd’hui Paris.