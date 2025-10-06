La grève dans l’enseignement de base, prévue le 7 octobre courant est maintenue

Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base Iqbal Azzabi a souligné lundi, que la fédération n’a reçu aucune convocation de la part du ministère de tutelle ou du ministère des affaires sociales pour la tenue d’une réunion de réconciliation.

Il a précisé que la grève sectorielle prévue demain, mardi 7 octobre, est maintenue.

Azzabi a souligné dans une déclaration à la TAP que les enseignants sont attachés au droit de grève jusqu’à satisfaction de leurs revendications légitimes notamment, “après le refus par le ministère de tutelle d’entamer les négociations, depuis plus de 6 mois” selon ses propos.

Selon les formalités de grève, les enseignants seront à leurs postes dans les établissements scolaires durant la matinée du 7 Octobre, avant de rejoindre les locaux des unions régionales dans les différentes régions.

Azzabi a indiqué qu’une commission administrative sectorielle se tiendra après la grève pour examiner les prochains mouvements envisagés.

Parmi les revendications de la fédération qui figurent dans la motion professionnelle publiée le 1er aout dernier, l’amélioration de la situation matérielle des enseignants, la révision du système des promotions et des primes et la mise en place d’un programme de réforme du secteur éducatif, “confronté à plusieurs défis d’ordre structurel et pédagogique”, a-t-il ajouté.