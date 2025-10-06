Greta Thunberg expulsée par l’occupation israélienne après des mauvais traitements

Selon des sources médiatiques israéliennes, les autorités d’occupation ont procédé, ce lundi 6 octobre 2025, au rapatriement de 171 militants du Flottille Al-Soumoud qui se dirigeait vers Gaza afin de briser le blocus imposé au territoire palestinien.

Parmi les personnes expulsées figure l’activiste suédoise Greta Thunberg, connue mondialement pour son engagement environnemental et humanitaire. D’après Maître Ayoub Ghadamsi, membre de l’équipe juridique de défense du convoi, la militante aurait subi des actes de maltraitance et d’humiliation, ayant été traînée au sol et contrainte de saluer le drapeau de l’occupation israélienne. Par ailleurs, le même avocat a précisé que la deuxième vague de rapatriements, comprenant notamment quinze ressortissants tunisiens ainsi que d’autres militants originaires du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Asie, devrait avoir lieu ce mardi 7 octobre, à destination du royaume hachémite de Jordanie via le pont du roi Hussein.