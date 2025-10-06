Don d’organes en Tunisie : plus de 1 700 patients en attente d’une transplantation

Le don d’organes en Tunisie demeure un enjeu sanitaire et humanitaire crucial, marqué par une sensibilisation encore insuffisante malgré des avancées notables ces dernières années. Selon le Dr Mohamed Fagraoui, coordinateur au Centre national de promotion de la transplantation d’organes (CNPTO), ce sujet reste perçu comme un tabou par une partie de la population, ce qui freine le développement des transplantations.

Le pays compte aujourd’hui environ 15 000 donneurs enregistrés, un chiffre en hausse mais encore très en deçà des besoins, avec plus de 1 700 patients sur liste d’attente, dont la majorité nécessite une greffe rénale. Pour surmonter les réticences, le CNPTO multiplie les campagnes de sensibilisation et encourage les citoyens à déclarer leur volonté de don en apposant la mention « donneur » sur leur carte d’identité. Le Dr Fagraoui insiste également sur la compatibilité du don d’organes avec les principes de l’Islam, soulignant la coopération avec le ministère des Affaires religieuses et les imams pour promouvoir cette cause de solidarité et de vie.

Bien que le nombre de transplantations reste limité – seulement 29 opérations en 2025 –, les responsables se montrent optimistes et déterminés à instaurer une véritable culture du don d’organes en Tunisie, symbole d’humanité et d’espoir pour des milliers de malades.