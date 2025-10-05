Tunisie : le taux d’inflation recule à 5 % en septembre 2025 selon l’INS

Le taux d’inflation à la consommation des ménages en Tunisie a enregistré une baisse notable en septembre 2025, s’établissant à 5 % contre 5,2 % en août, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Ce recul s’explique principalement par un ralentissement du rythme de hausse des prix des produits alimentaires et des services, notamment dans les secteurs des loisirs, de la culture, de la restauration et du transport. Toutefois, sur une base mensuelle, les prix ont connu une légère augmentation de 0,6 %, portée par une progression de 1,3 % des prix des produits alimentaires et de 3,7 % des services éducatifs, liée à la rentrée scolaire.

Cette évolution traduit une relative maîtrise de l’inflation, tout en soulignant la persistance de pressions sur certains postes de dépenses essentiels pour les ménages tunisiens.