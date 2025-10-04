Mouheb Snoussi, victime de violences policières israéliennes pour avoir brandi le drapeau palestinien

Le comité juridique d’appui à la Flottille Al-Soumoud a rapporté que le militant tunisien Mouheb Snoussi a été violemment agressé par la police d’occupation après avoir brandi un drapeau palestinien qu’il dissimulait sous ses vêtements, au moment où le ministre de l’Intérieur israélien est entré au port d’Ashdod et a commencé à menacer les participants.

Malgré les violences subies, l’activiste a fait savoir, par l’intermédiaire de son avocat, que son moral restait très élevé et a adressé ses salutations au peuple tunisien et aux peuples libres, appelant à maintenir la pression pour la libération de tous les militants détenus. Par ailleurs, 280 participants ont déjà comparu devant la cour de l’immigration, dont 200 sans assistance juridique, tandis que les autres étaient accompagnés par des avocats. Les audiences, ralenties par le week-end religieux en Israël et le nombre limité de juges, devraient se poursuivre dans les prochains jours.

En parallèle, une centaine de militants ayant signé le document de « rapatriement accéléré » doivent être transférés, le comité juridique précisant que cette signature ne constitue en aucun cas une reconnaissance de la légitimité de l’occupation, laissant aux participants la liberté de choisir d’y recourir ou non.