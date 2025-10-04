Flottille Al-Soumoud : l’activiste Thiago Ávila refuse même l’eau pour protester contre le traitement des détenus

L’équipe juridique de l’activiste Thiago Ávila a annoncé que ce dernier poursuivait sa grève de la faim, après avoir été soumis à trois interrogatoires successifs menés par les services de renseignement en raison de son rôle dans l’organisation de la flottille.

Selon ses avocats, Thiago Ávila aurait été déplacé à plusieurs reprises d’une salle à une autre pour y être questionné. En signe de solidarité avec les autres détenus, il a déclaré qu’il refuserait même de boire de l’eau tant que tous les prisonniers n’auraient pas reçu leurs traitements médicaux.

Il a également exprimé le souhait d’être le dernier expulsé, afin de ne laisser personne derrière lui. L’équipe de défense a tenu les autorités israéliennes pleinement responsables de sa sécurité, appelant à un respect strict de ses droits humains et juridiques.