Bouderbela s’engage à examiner la loi sur le recrutement exceptionnel des diplômés du supérieur

“L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) assumera pleinement son rôle dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles afin de trouver des solutions au dossier des diplômés du supérieur au chômage depuis plusieurs années”, a souligné, vendredi, le président de l’ARP, Brahim Bouderbela.

Recevant les représentants des diplômés chômeurs en sit-in devant le Parlement, Bouderbela a déclaré qu’il comprend parfaitement les revendications des manifestants, selon un communiqué de l’ARP.

De leur côté, les représentants des diplômés au chômage ont appelé à accélérer l’examen en plénière, de la proposition de loi relative aux dispositions exceptionnelles pour le recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur au chômage durant une longue période, dans le secteur public et la fonction publique

Ils ont aussi souligné la nécessité de mobiliser les ressources financières nécessaires pour le recrutement d’un premier groupe de bénéficiaires.

De son côté, l’Union des diplômés chômeurs a indiqué, dans un communiqué publié vendredi sur sa page officielle, qu’un accord a été trouvé lors d’une réunion tenue avec le président de l’ARP et des députés et représentants du gouvernement, en vue de fixer une date pour une séance plénière qui sera consacrée à l’examen de la proposition de loi en question.

Selon la même source, cette séance portera notamment sur la mobilisation des fonds nécessaires dans le budget de l’État pour 2026, la position de la présidence de la République quant à la promulgation et l’application de la loi, ainsi que sur la détermination du nombre de recrutements prévus par tranches selon les moyens disponibles.

L’Union a précisé que Bouderbela a assuré que la séance plénière de vote sur la proposition de loi se tiendra avant l’adoption définitive du budget, prévue le 10 décembre prochain, et que des fonds exceptionnels pourraient être accordés en dehors du cadre budgétaire.”

L’Union des diplômés chômeurs a par ailleurs laissé entendre la possibilité d’organiser de nouveaux mouvements de protestation pour revendiquer la régularisation du dossier des diplômés du supérieur au chômage.