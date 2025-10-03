Texas : 5 ans de prison pour une femme ayant tenté de noyer une fillette palestinienne

Aux États-Unis, une cour du Texas a condamné à cinq ans de prison une femme de 43 ans, Elizabeth Wolf, reconnue coupable d’avoir tenté de noyer une fillette américaine musulmane d’origine palestinienne âgée de trois ans.

Les faits, survenus en mai 2024 dans une résidence de la ville d’Euless, seraient motivés par un préjugé racial. Selon la police, l’agression a eu lieu après une altercation avec la mère de l’enfant, qui se trouvait avec son fils de six ans. Grâce à l’intervention rapide de la mère, la fillette a pu être sauvée, et les secours ont confirmé que les deux enfants étaient indemnes. D’abord inculpée de tentative de meurtre, l’accusée a plaidé coupable avant d’être condamnée par le juge Andy Porter.

L’affaire avait suscité une vive indignation, y compris une condamnation du président Joe Biden, dans un contexte de recrudescence des attaques contre les communautés musulmanes, arabes et juives aux États-Unis depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre Gaza en 2023.