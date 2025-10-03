Gaza : 42 000 personnes gravement blessées

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte que 42 000 personnes dans la bande de Gaza souffrent de blessures graves, dont un quart sont des enfants, suite au conflit en cours depuis le 7 octobre 2023.

Des soins et une réadaptation à long terme nécessaires

Selon l’OMS, ces blessures nécessiteront des soins et une réadaptation pendant de nombreuses années. Les blessures graves représentent un quart du total des 167 376 blessés recensés depuis octobre 2023.

Le rapport met en évidence la prévalence des blessures faciales et oculaires complexes, en particulier chez les patients nécessitant une évacuation médicale hors de Gaza, pouvant entraîner défigurations, handicaps et stigmatisation sociale.

Un personnel médical décimé et déplacé

Avant le conflit, Gaza comptait environ 1 300 physiothérapeutes et 400 ergothérapeutes. Nombre d’entre eux ont été déplacés et au moins 42 ont été tués en septembre 2024.

Bilan global du conflit

Les autorités sanitaires palestiniennes indiquent que le bilan du conflit, qui dure depuis le 7 octobre 2023, s’élève à 66 225 morts et 168 938 blessés.