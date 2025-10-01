Tunis : rassemblement devant le Théâtre municipal en soutien à la flottille du Sumud

Mercredi soir, une foule de militants et de représentants d’organisations nationales s’est rassemblée devant le Théâtre municipal de Tunis pour exprimer son soutien à l’« Flottille du Sumud », actuellement en route au large des côtes palestiniennes pour briser le blocus de Gaza.

Lors de cette mobilisation, Samir Cheffi, membre du bureau exécutif de l’UGTT, a rendu un vibrant hommage aux participantes et participants de la flottille, qualifiés de « chevaliers de la liberté », dénonçant par ailleurs l’attaque israélienne contre le convoi qu’il a qualifiée de « piraterie criminelle et d’atteinte flagrante au droit international ». Il a affirmé que de telles pratiques ne sauraient intimider les défenseurs de la cause palestinienne, mais renforcent au contraire leur détermination.

Dans ce contexte, Cheffi a appelé le Parlement tunisien à tenir une séance d’urgence pour condamner cette agression et accélérer l’adoption du projet de loi sur la criminalisation de la normalisation, rappelant la participation du député Mohamed Ali Slimane à bord de la flottille.