L’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) et l’Office des œuvres universitaires pour le Nord (OOUN) sont convenus, hier lundi, lors d’une séance de travail tenue au siège de l’Office, de rouvrir exceptionnellement les inscriptions à l’hébergement universitaire du 29 septembre en cours au 6 octobre prochain et d’examiner une liste préliminaire comprenant 1738 demandes émanant de bacheliers des sessions 2022, 2023, 2024 et 2025, a indiqué le secrétaire général de l’UGET, Mohamed Oulad Mohamed.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable syndical a précisé que l’UGET avait reçu plusieurs réclamations d’étudiants affirmant que le calendrier et les délais d’inscription à l’hébergement universitaire étaient trop courts, alors que la capacité d’accueil de l’Office n’était pas encore atteinte.

“26 500 demandes ont été enregistrées pour cette année universitaire, contre une capacité estimée à 28 500 places”, a-t-il fait savoir.

Selon la même source, cette année, les demandes de logement universitaire ont concerné, uniquement et de façon exceptionnelle, les étudiants bénéficiaires de bourses.

Le secrétaire général de l’UGET a fait savoir qu’une autre séance de travail devra se tenir avec l’OOUN afin d’examiner la possibilité d’inclure ultérieurement les bacheliers de 2021 dans la liste des demandeurs de logement universitaire dans la limite des places disponibles.

Il a également été convenu de poursuivre l’entretien des foyers universitaires et de remédier aux insuffisances constatées, a-t-il ajouté.

A noter que l’OOUN a publié, ce mardi après-midi, un communiqué dans lequel il annonce la réouverture de la plateforme d’inscription à l’hébergement universitaire de façon exceptionnelle et définitive du 29 septembre au 06 octobre prochain pour les étudiants qui n’ont pas soumis, jusqu’à présent, de demandes de logement à titre exceptionnel (baccalauréat 2022-2023 filles et baccalauréat 2022,2023 et 2024 garçons).

L’office précise que les demandes seront satisfaites dans la limite des places disponibles.