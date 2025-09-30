Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a annoncé dans un communiqué publié mardi, l’annulation de la décision d’arrêt du régime tiers payant pour les maladies ordinaires.

Cette annulation a été décidée à l’issue de plusieurs réunions avec les différentes parties intervenantes dans le secteur de la santé et des médicaments en vue de “réunir toutes les conditions favorables à la réussite des réformes dans ce secteur”, a souligné le SPOT.

Le syndicat a appelé toutes les parties concernées à respecter leurs engagements et à les transformer en actions pour sauver ce secteur, soulignant l’importance d’introduire les réformes nécessaires en vue de garantir le droit des citoyens à l’accès aux médicaments.

Le syndicat a également appelé la présidence du gouvernement, l’assemblée des représentants du peuple, le conseil national des régions et des districts à favoriser un cadre approprié permettant de promouvoir ce secteur et de l’inclure dans le projet de la loi des finances pour l’année 2026, selon le même communiqué.

Les recommandations issues des réunions tenues avec les ministères de la santé, des affaires sociales, la caisse nationale d’assurance maladie, les distributeurs de médicaments en gros et l’ordre des pharmaciens seront soumis à l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 25 octobre 2025, ajoute le communiqué.