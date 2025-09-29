Tunisie : Le bilan des morts à Gaza dépasse 66 000 depuis octobre 2023

Des sources médicales ont rapporté, lundi, que le nombre de martyrs dans la bande de Gaza depuis minuit jusqu’à 5 du matin, heure locale, a atteint 41 Palestiniens à la suite de l’agression sioniste en cours, a signalé l’Agence de presse palestinienne WAFA.

Selon la même source, les martyrs ont été répartis dans les hôpitaux de Gaza comme suit : huit à l’hôpital Al-Shifa, six à l’hôpital baptiste, 18 à l’hôpital Al-Awda, cinq à l’hôpital Al-Aqsa et quatre à l’hôpital Nasser.

Le complexe médical Nasser à Khan Younis a également signalé avoir reçu six corps et plusieurs autres blessés après que les forces de la colonisation sioniste ont ouvert le feu sur des groupes de citoyens près des points de distribution d’aide au sud de la ville.

Dans un développement connexe, un porte-parole de l’armée sioniste a menacé de frapper la Tour de la Mecque près de la jonction d’Abu Mazen, le long de la rue de Beyrouth dans l’ouest de Gaza, affirmant que le bâtiment ou ses environs contenaient des “infrastructures terroristes”, selon ses allégations, a rapporté la même source.

Les habitants de la ville de Gaza, en particulier dans les zones d’Al-Rimal, d’Al-Sabra et du port, ainsi que dans les quartiers entourant la tour et les tentes voisines le long de la rue de Beyrouth, ont reçu l’ordre d’évacuer dès que possible.

Le nombre de martyrs dans la bande de Gaza a atteint 66 005, la majorité étant des femmes et des enfants, depuis le début de l’agression sioniste après le 7 octobre 2023. Aussi, au moins 168 162 autres personnes ont également été blessées, depuis, selon la même source.