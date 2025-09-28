Tunis face au danger : 248 bâtiments menacent ruine, plan d’évacuation lancé

À Tunis, la question des immeubles menaçant ruine revient au premier plan avec pas moins de 248 bâtiments concernés par des décisions d’évacuation de la municipalité.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, le gouverneur Imed Boukhris a appelé à une mobilisation rapide pour protéger les habitants et prévenir tout drame. Il a insisté sur l’urgence d’exécuter les évacuations selon le degré de dangerosité et de lancer sans délai les travaux de réhabilitation, notamment dans la rue Doulatli. Le gouverneur a également plaidé pour la création d’une agence spécialisée dans la gestion des bâtiments délabrés, afin d’apporter une solution pérenne à ce fléau urbain.

Cette rencontre a réuni plusieurs responsables locaux, sécuritaires et municipaux, témoignant d’une volonté commune d’agir face à une situation préoccupante qui menace à la fois la sécurité des citoyens et le patrimoine de la capitale.