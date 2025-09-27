Première édition de la Journée de l’étudiant tunisien au Portugal

La première édition de la Journée de l’étudiant tunisien s’est tenue vendredi soir au siège de l’ambassade de Tunisie à Lisbonne, visant à renforcer les liens entre la communauté estudiantine et à l’informer sur les procédures de séjour au Portugal.

Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’ambassade, a rassemblé de nouveaux et anciens étudiants tunisiens, ainsi que des compétences tunisiennes établies dans le pays. Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade sur Facebook, l’événement avait pour objectif de permettre aux étudiants de bénéficier de l’expérience de leurs aînés et d’établir des réseaux solides.

Au programme figurait une session de dialogue consacrée à l’écoute des préoccupations des étudiants. Des professionnels tunisiens résidant au Portugal y ont partagé leurs témoignages et parcours de réussite. Un représentant de l’Agence portugaise pour l’intégration, la migration et l’asile (AIMA) est également intervenu pour expliquer les différentes formalités administratives liées au séjour.

L’ambassade avait invité, le 5 septembre, l’ensemble des étudiants tunisiens à participer à cette première édition, que ce soit en présentiel ou à distance.