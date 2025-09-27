Marché de gros à Sousse : mandats de dépôt contre des vendeurs de poisson pour pratiques illégales

À Sousse, la lutte contre la spéculation et l’atteinte à la transparence des marchés se poursuit avec fermeté. En effet, le parquet près le Tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné, vendredi 26 septembre 2025, l’émission de mandats de dépôt à l’encontre de trois agents de vente de poisson, tandis que deux autres ont été laissés en liberté provisoire. Ces décisions interviennent à la suite d’une vaste opération menée par la sous-direction des recherches économiques et financières de la police judiciaire au marché de gros de Sousse, dans le cadre de la campagne nationale visant à endiguer les pratiques d’accaparement, de spéculation et de manipulation des prix. Les cinq prévenus seront prochainement traduits devant le conseil correctionnel pour répondre des faits qui leur sont reprochés.