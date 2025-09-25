Le ministère de l’Éducation a publié six nouveaux arrêtés dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT, n° 118) ce jeudi 25 septembre, portant sur l’augmentation de plusieurs indemnités allouées aux cadres et enseignants du secteur éducatif, avec des effets rétroactifs et des versements prévus en 2026.

Les trois premiers textes concernent l’indemnité de fonction des directeurs d’établissements secondaires et l’indemnité spéciale pour frais de fournitures scolaires. L’arrêté n° 417/2025 fixe désormais l’indemnité annuelle à 3780 dinars pour les directeurs principaux, 3 090 dinars pour les directeurs adjoints principaux, 2760 dinars pour les directeurs et 2040 dinars pour les surveillants généraux.

Les arrêtés n° 418 et 419/2025 augmentent l’indemnité spéciale destinée aux enseignants du primaire, des collèges, des lycées et des lycées pilotes pour couvrir leurs frais de fournitures scolaires. Ces hausses s’appliquent à compter de septembre 2024 et septembre 2025, mais le solde dû au titre de l’augmentation de l’année 2024 ne sera versé qu’en septembre 2026.

Les trois autres arrêtés étendent ces mesures aux surveillants et aux inspecteurs pédagogiques. L’arrêté n° 420/2025 augmente l’indemnité liée à la base numérique et au temps scolaire pour les surveillants des collèges et des lycées publics, tandis que le n° 421/2025 concerne les surveillants généraux. Enfin, l’arrêté n° 422/2025 crée une « indemnité d’affectation » pour les inspecteurs pédagogiques du primaire, des collèges et du secondaire.

Toutes ces augmentations prennent effet rétroactivement à partir d’octobre 2022, janvier 2024 et janvier 2025, mais les arriérés pour les années 2022 et 2024 ne seront réglés qu’en septembre 2026.