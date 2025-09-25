Ben Arous : déviation partielle sur la route régionale n°22

Une déviation partielle du trafic routier aura lieu, à partir du jeudi à 22h jusqu’au vendredi 26 septembre à 05h, sur la route régionale n° 22, au niveau du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, dans le cadre du projet d’extension de l’entrée Sud de la Capitale.

Cette déviation permettra la poursuite des travaux de démolition du côté droit de l’ancien pont traversant la route régionale n° 22, près du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, a indiqué le ministère de l’Equipement dans un communiqué publié jeudi.

Les usagers de la route en direction de la banlieue Sud et de Hammamet pourront tourner à gauche pour emprunter la route menant à Tunis (double sens sur environ 100 mètres), puis tourner à droite pour rejoindre la route en direction de Hammamet.

Le ministère de l’Équipement a appelé dans ce cadre les usagers de la route à faire preuve de vigilance, réduire la vitesse et respecter les signalisations.