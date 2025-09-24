Tunisie : Météo du mercredi 24 septembre 2025

Les températures sont en légère baisse, mercredi, selon l’INM. Ciel parfois très nuageux et des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues dans les régions côtières du nord et du centre, puis dans les régions ouest dans l’après-midi. Ces pluies seront parfois abondantes et s’étendront progressivement à certaines régions est, notamment Sfax et Gabès, avec des chutes de grêle locales.

Vent du secteur nord relativement fort à localement fort près des côtes est et au sud, où il provoquera des vents de sable locaux, et faible à modéré dans le reste des régions. La vitesse du vent se renforce temporairement pour dépasser 80 km/h sous forme de rafales pendant les orages.

Mer agitée, localement très agitée sur les côtes orientales et ondulée au nord.

maximales comprises entre 24 et 29 degrés dans le nord, le centre et les zones côtières du sud, autour de 22 degrés dans les hauteurs ouest et entre 30 et 35 degrés dans le reste du pays, atteignant 37 degrés dans l’extrême sud.