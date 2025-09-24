Football – Mondial 2026 (Qualifications) : La FTF dévoile le programme des rencontres de la Tunis

La Fédération tunisienne de football (FTF) a dévoilé ce mercredi le programme des matchs de la sélection tunisienne lors deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 .

Le stade Hamadi Agrebi de Rades accueillera la rencontre de 9e journée, où la Tunisie recevra l’équipe de Sao Tomé-et-Principe le 10 octobre prochain. Le coup d’envoi sera donné à 17H (heures tunisiennes).

Le match de la 10e et dernière journée, mettra la Tunisie aux prises avec la Namibie le 13 octobre, sur la même pelouse à partir de 14H.

Les Aigles de Carthage avaient, rappelle-t-on, assuré leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, après leur victoire en déplacement devant la Guinée équatoriale 1-0, le 8 septembre dernier au stade de Niavou à Malabo, dans le cadre de la 8e journée du Groupe H.

A la faveur de cette victoire, la Tunisie a scellé sa qualification pour la Coupe du Monde, la septième de son histoire et la troisième consécutive, après les éditions de 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022.