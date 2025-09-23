L’acteur turc İbrahim Çelikkol a épousé Natali Yarcan après trois années d’amour

L’acteur turc İbrahim Çelikkol a officialisé son mariage avec sa compagne de longue date, Natali Yarcan, après trois années de relation.

La cérémonie, organisée dans une atmosphère simple et romantique, a été marquée par une photo en noir et blanc où l’on voit l’acteur embrasser tendrement le front de sa nouvelle épouse.

La nouvelle a suscité une vive réaction de la part des fans et des célébrités, parmi lesquelles l’actrice Demet Özdemir, qui a été l’une des premières à adresser ses félicitations.

La relation du couple avait débuté en 2023, peu après le divorce de Çelikkol d’avec Mihre Mutlu, la mère de son fils unique.