EduFrance & Elite Society : Un Partenariat Pour La Réussite

Unir les forces pour mieux accompagner les étudiants vers la réussite

Un nouveau partenariat vient d’être officialisé entre EduFrance, organisme spécialisé dans l’orientation et l’accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études en France, et Elite Society, structure éducative fondée par Youssef Koutari.

Cette alliance, placée sous le signe de la complémentarité, vise à offrir aux jeunes un cadre optimal pour réussir leur projet académique et professionnel. Grâce à l’expertise d’Ahlem Heni, Responsable Administrative chez EduFrance, et à l’engagement d’Elite Society, les étudiants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, allant du choix de la filière à la préparation des dossiers, jusqu’à leur intégration dans les universités et grandes écoles françaises.

Un accompagnement sur mesure

L’accord met l’accent sur :

L’orientation scolaire et universitaire : aider les étudiants à identifier les filières adaptées à leurs ambitions.

L’accompagnement administratif et logistique : prise en charge des démarches liées aux inscriptions et à la mobilité.

Le suivi personnalisé : chaque étudiant profite d’un encadrement continu, garantissant une meilleure réussite académique.

Un message d’espoir pour la jeunesse

À travers ce partenariat, EduFrance et Elite Society envoient un signal fort : celui de croire en la jeunesse tunisienne et en sa capacité à briller au-delà des frontières.

Comme le souligne Youssef Koutari, « notre mission est d’ouvrir des perspectives nouvelles aux étudiants, en leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour s’épanouir dans leurs études et leur carrière ».

De son côté, Ahlem Heni rappelle que « l’orientation et l’accompagnement sont des étapes clés pour réussir un projet d’études en France, et ce partenariat constitue une valeur ajoutée pour les étudiants ».