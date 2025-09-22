Sofiane Belhaj Mohamed élu président du bureau de Tunis de l’Ordre des avocats

Me Sofiane Belhaj Mohamed a été élu à la tête du bureau de Tunis de l’Ordre national des avocats à la majorité absolue des suffrages.

Le scrutin s’est déroulé, dimanche, en deux tours. Le deuxième tour opposait Me Sofiane Belhaj Mohamed à Abdelfattah Aloui.

Le bureau de Tunis est la section la plus importante de l’Ordre des avocats, de par le nombre de ses affiliés; elle regroupe plus de 4 000 avocats, a indiqué, lundi, à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Me Adel Belhajala, président de la commission électorale du congrès de l’Ordre national des avocats.

Me Sofiane Belhaj Mohamed présidera la section de Tunis pour le mandat 2025-2028.

Le 13 septembre dernier, Me Boubaker Bethabet a été élu bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie. Il succède à Me Hatem Mziou dont le mandat est arrivé à terme. Plus de 4000 avocats avaient participé au scrutin sur près de 9000 inscrits.